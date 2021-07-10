Инцидент произошел в зоне отдыха, которую местные называют River Bank. Очевидцам происшествия удалось заснять момент взрыва.

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На обнародованных кадрах видно, как в конце празднования зажгли пиротехнические фонтаны. Люди радовались и аплодировали, вдруг произошел взрыв и вспыхнул пожар. Огонь быстро перекинулся на костер, стоявший посередине зоны отдыха.

Что известно о пострадавших

В результате инцидента травмы получили 2 мужчин:

Один из них в момент взрыва как раз сидел на костре. Ударной волной его отбросило на несколько метров, одежда мужчины загорелась. К счастью, он почти сразу нырнул в воду. Врачи госпитализировали его в больницу с ожогами.

Другого мужчину, по фантастическому совпадению обстоятельств, отбросило прямо в реку.

Известно, что взрыв был настолько сильный, что у людей в некоторых микрорайонах города задрожали стекла в окнах.

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