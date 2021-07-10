Інцидент стався в зоні відпочинку, яку місцеві називають River Bank. Очевидцям події вдалося зафільмувати момент вибуху.

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На оприлюднених кадрах видно, як наприкінці святкування запалили піротехнічні фонтани. Люди раділи та аплодували, аж раптом стався вибух та спалахнула пожежа. Вогонь швидко перекинувся на багаття, що стояло посередині зони відпочинку.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок інциденту травми отримали 2 чоловіків:

Один з них у момент вибуху якраз сидів на багатті. Ударною хвилею його відкинуло на кілька метрів, одяг чоловіка загорівся. На щастя, він майже одразу пірнув у воду. Лікарі госпіталізували його до лікарні з опіками.

Іншого чоловіка, за фантастичним збігом обстав, відкинуло просто у річку.

Відомо, що вибух був настільки сильний, що у людей в деяких мікрорайонах міста затрусились шибки у вікнах.

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