Соответствующее видео опубликовали 30 декабря на фейсбук-странице ООС. "Празднуйте, мы прикроем", – такую трогательную подпись оставили под поздравлением украинские военные.
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Защитники желают счастливых праздников и мирного неба
Военные поздравили украинцев и своих собратьев. Желают, в частности, счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. А также – тепла, семейного согласия и вдохновения. Впрочем, самые главные и трогательные слова касаются мирного неба над головой и веры в победу. "Желаю вдохновения в продолжении развития нашей страны. Вы украинцы. Я горжусь тем, что и я украинец", – подчеркнул один из защитников.
Боец с позывным "Чорний прапор" отметил, что 2021 год был очень сложным. Он надеется, что в новом году украинцев ждут радость и счастье, а прежде всего – мир над головой. Его побратим Андрей обратился к украинским деткам. Мужчина пожелал, чтобы те хорошо учились, а родители ими гордились.
Терпения, выдержки, всего наилучшего. Мы поборем ту заразу, которая сейчас ходит, помимо войны (коронавирус – 24 канал). Думаю, что в 2022 году мы станем еще сильнее и выносливее,
– уверен защитник Дмитрий.
Защитница Екатерина поздравила каждого, кто причастен к борьбе за целостность и суверенитет Украины. "Хочу пожелать мирного неба и победы", – подчеркнула вина. А военный с позывным "Анатолич" передал привет своим близким и всей Украине.
Поздравления украинских защитников с наступающими праздниками: смотрите видео
Команда 24 канала благодарит военных ВСУ за такие искренние слова и важные пожелания. Спасибо, что защищаете Украину от врага и оберегаете наше мирное небо.
Какая ситуация на Донбассе перед праздниками
- 22 декабря Трехсторонней контактной группе удалось договориться о возобновлении перемирия на Донбассе. Впрочем, с тех пор было только 2 суток, когда боевики действительно его придерживались. Первые – 22 декабря, когда происходило заседание ТКГ. Вторые – сегодня, 30 декабря (по данным по состоянию на 17:00).
- В другие дни российские наемники цинично нарушали режим тишины и открывали огонь по украинским позициям. Из-за вражеских атак в течение последней недели декабря 4 бойцов оказались в больницах. Там им оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Формально договоренности о всеобъемлющем прекращении огня действуют еще с июля 2020 года. Впрочем, оккупанты постоянно их игнорируют. Из-за этого защитники Украины получают серьезные ранения. Некоторые, к сожалению, смертельны.