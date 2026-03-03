Предал всех: станет ли Путин следующим после Хаменеи и чего панически боится

Россия снова демонстрирует, что ее "стратегические союзы" работают только на словах. После событий вокруг Ирана все громче звучат заявления о том, что Кремль фактически оставил своих партнеров один на один с кризисами. И это уже замечают не только на Ближнем Востоке.

Поэтому возникает еще более острый вопрос: если Россия не спасает других, то кто будет спасать ее саму, может ли Путин повторить судьбу тех, с кем еще вчера демонстративно жал руки, и чего он на самом деле боится больше всего. Эти вопросы эксклюзивно для 24 Канала разобрали политические аналитики и эксперты по безопасности.

Путин опозорился как союзник

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что Россия фактически никак не помогла Ирану, несмотря на заключенное стратегическое соглашение.

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – двухлетний документ, который должен действовать не менее 20 лет и углубляет сотрудничество между Москвой и Тегераном в широком спектре сфер: торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, оборона, безопасность, наука, технологии и другие отрасли.

Москва годами формировала образ "надежного партнера", однако в критический момент оказалось, что большего она просто не способна сделать.

Рейтерович замечает, что после распада Советского Союза Россия системно оставляла своих партнеров без реальной поддержки или же постепенно о них забывала. Среди примеров он называет Армению, Венесуэлу, Сирию, а теперь и Иран. Подобные ситуации можно увидеть и в ряде африканских стран.

Эксперт убежден, что Владимир Путин пытался наследовать модель внешней политики СССР, однако современная Россия не имеет ни ресурсов, ни влияния, которые имел Советский Союз. Он считает, что СССР обладал значительно более мощным экономическим и военным потенциалом и активно инвестировал миллиарды в продвижение своей идеологии на международной арене.

Россия и близко на такое не способна. Потому что прежде всего она не обладает такими ресурсами, как Советский Союз,

– добавил политолог.

Хотя советская идеология была репрессивной и человеконенавистнической, она предлагала внешнему миру четкую концепцию и определенную систему координат. Зато современная Россия не имеет ни подобной идеологии, ни понятных принципов внешней политики.

Именно поэтому Кремль сегодня не может претендовать на роль надежного союзника, поскольку не имеет для этого ни ресурсной базы, ни международного авторитета.

Заметим, что Министр иностранных дел Андрей Сибига также отмечал, что Путин не помог ни иранскому режиму, ни ранее Николасу Мадуро в Венесуэле или Башару Асаду в Сирии, поэтому Россия не является надежным союзником даже для тех, кто на нее рассчитывает. Пока Москва ведет бессмысленную войну против Украины, ее влияние в мире стремительно ослабевает, а "домино диктаторов" должно продолжиться – и ответственность за российские преступления, как и падение Путина, неизбежны.

Как операция в Иране ударила по диктатору?

Политтехнолог Олег Постернак подчеркнул, несмотря на то, что Иран является чрезвычайно важным союзником для России, Путин фактически не предоставил иранскому режиму реальной помощи.

Ситуация вокруг войны на Ближнем Востоке демонстрирует постепенное сокращение влияния Путина, а в целом Россия все больше теряет свои внешнеполитические позиции, что непосредственно бьет по ее международному имиджу и уровню поддержки.

Возможности Кремля влиять на международные процессы и принимать стратегические решения заметно снижаются. Причина этого, как отмечает эксперт, в том, что практически все ресурсы Россия направляет на войну против Украины, "съедая" собственный потенциал.

То, что происходит вокруг Ирана и отсутствие какой-либо реальной поддержки со стороны Москвы, демонстрирует слабость России – так считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Россия поставила все и проиграла все только исключительно из-за Украины. Она не может ничем никак помочь,

– подчеркнул эксперт.

Россия физически не способна оказать Ирану военную помощь, поскольку все ее боеспособные ресурсы, от техники до боеприпасов, прикованы к украинскому фронту.

Долгое время россияне пытались продавать себя как посредника в сложных переговорах – между США и Ираном, между Ираном и Китаем, позиционируя себя как игрока, который вышел из международной изоляции и может влиять на региональные процессы. Однако изменения в политике новой американской администрации продемонстрировали, что в посреднических услугах Москвы фактически не нуждаются, и ее роль в урегулировании конфликтов существенно уменьшилась.

Россия постепенно теряет свои позиции на Ближнем Востоке. Ранее Сирия была для нее важной базой, в частности для деятельности российских военных компаний в Африке, которые контролировали месторождения золота, продавали его и получали наличные для финансирования войны.

Так же важными были связи между Россией и Ираном через Каспийское море – через этот маршрут осуществлялся обмен технологиями и военными грузами. Иранский режим сейчас находится в крайне шатком положении, но Россия не может предоставить ему никакой существенной военной поддержки, ведь ее запасы истощены, а остатки ресурсов направлены исключительно на войну против Украины.

Все это звено начинает постепенно сыпаться... Это логическое разрушение союза, оси зла, это очень и очень играет нам на руку,

– заметил Жмайло.

Чего больше всего боится Путин

Статус России как "надежного союзника" на мировой арене фактически разрушен, так считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Даже кремлевские пропагандисты уже публично признают, что Путин может повторить судьбу своих союзников, а это свидетельствует о панических настроениях внутри путинского лагеря из-за стремительного сокращения количества партнеров и изменения геополитического баланса.

Россия оказалась абсолютно ненадежным союзником – именно те страны и режимы, которые больше всего на нее полагались, уже смогли в этом убедиться. Это является серьезным сигналом и для Северной Кореи, и для Китая – в трудную минуту Россия может не прийти на помощь, хотя в самой Москве это прекрасно понимают и пытаются скрыть.

Путин, как считает Леонов, живет в постоянном страхе: из-за ордера Международного уголовного суда, он избегает поездок даже в формально лояльные страны и отказался от визитов в Бразилию и Южную Африку, несмотря на гарантии неприкосновенности.

Его главными кошмарами остаются арест с последующим этапированием в третью страну или физическое устранение – подобно тому, как это произошло с его союзниками.

События в Венесуэле и Иране, где высшее руководство подверглось серьезным ударам и, вероятно, не обошлось без предательства в ближайшем кругу, только усиливать его паранойю. Подозрительность Путина будет распространяться на собственное окружение, поэтому не исключено, что общество еще увидит странные самоубийства или громкие аресты среди приближенных лиц.

В то же время, отметил Леонов, ключевое заключается в том, что Россия все больше теряет способность формировать и удерживать союзы. После полномасштабного вторжения в Украину, фактически распалась Организация договора о коллективной безопасности: во время операций на территории России ни одна страна-участница, даже формально ближайший партнер, не предоставила реальной поддержки, и Москва была вынуждена обращаться за помощью к Северной Корее.

Теряя влияние на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Центральной Азии и на Кавказе, Россия постепенно деградирует до уровня региональной силы и все больше оказывается в зависимости от Китая.

Операция против Ирана: что происходит