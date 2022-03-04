Пленный капитан Игорь Руденко в 2014 году стал предателем Украины и перешел на сторону России в Крыму. Его гаубическо-артиллерийский дивизион 24 февраля получил преступный приказ наступать на Украину.

Почти вся армия России брошена против украинского народа

Оккупант двинулся на Новую Каховку. Впоследствии он планировал ворваться в Николаев и Одессу.

Что сказал захватчик

В ходе допроса российский убийца рассказал, что им обещали – с властью все договорено, а обстреливать жилые дома не нужно. Оккупанты якобы были на учениях, а потом должны просто пройти рейдом по Украине.

"Когда мы приехали в Новую Каховку, поставили гаубицы, то не стреляли в дома. Стреляли по полю, потому что там должен быть враг. Когда вышли обычные люди, мы сдались в плен", – сказал оккупант.

Отстал от основных сил

По информации СБУ, капитан-захватчик отстал во время боя от основных сил. После этого он решил сдаться и весь взвод украинским воинам.

Теперь с ним работают следователи и контрразведка СБУ. Такие действия не могут остаться безнаказанными!,

– заявили в СБУ.

Двойной предатель: смотрите видео

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