Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации,

– заявил президент.

Напомним, что разведка Пентагона доложила, что российские оккупанты бросили в бой почти все силы, которые были на границе с Украиной – 90%. Главной целью остается Киев.

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