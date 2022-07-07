россияне хотели узнать, где расположены системы противовоздушной обороны ВСУ возле южного и восточного фронтов. На Днепропетровщине российский агент разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

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Как именно действовал предатель

Вражеский агент получал координаты и должен был передать их своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.

Есть версия, что оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или чтобы проводить разные диверсии. Таким образом, хотели нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

В СБУ отмечают, что за последние дни система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми россияне пытались обстрелять область.

Предателя завербовали представители российских спецслужб, чтобы он проводил разведывательно-подрывную деятельность. Следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении по двум статьям. Ему избрали меру пресечения – держат под стражей.

СБУ задерживает предателей

Правоохранители время от времени отчитываются о своих успешных спецоперациях по задержанию преступников-предателей. С начала российского нападения СБУ уже нейтрализовала более 1 тысячи хакерских атак и киберинцидентов, направленных против ІТ-систем стратегически важных объектов Украины. Заблокировали около полутора тысяч российских интернет-ресурсов, через которые враг вел информационные диверсии и распространял кремлевскую пропаганду.

Даже обнаружили, что незаконную деятельность вражеских российских агентов координировала директор одной из школ Киева. Они пообещали ему должность "министра образования", если захватят Киев и создадут свою администрацию. Но сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу и задержали ее координатора.

Также Служба безопасности Украины разоблачала масштабную махинацию по легализации сбежавших на территорию Украины россиян. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.

Подробнее о задержании российского агента: смотрите видео