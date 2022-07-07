росіяни хотіли дізнатись, де розташовані системи протиповітряної оборони ЗСУ біля південного та східного фронтів. На Дінпропетровщині російський агент розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Як саме діяв зрадник

Ворожий агент отримував координати й мав передати їх своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

Є версія, що окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або щоб проводити різні диверсії. Таким чином хотіли нейтралізувати протиповітряний захист України.

У СБУ зазначають, що за останні дні система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими росіяни намагалися обстріляти область.

Зрадника завербували представники російських спецслужб, щоб він проводив розвідувально-підривну діяльність. Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за двома статтями. Йому обрали запобіжний захід – тримають під вартою.

СБУ затримує зрадників

Правоохоронці час від часу звітують про свої успішні спецоперації з затримання злочинців-зрадників. З початку російського нападу СБУ вже нейтралізувала більше 1 тисячі хакерських атак та кіберінцидентів, спрямованих проти ІТ-систем стратегічно важливих об'єктів України. Заблокували майже півтори тисячі російських інтернет-ресурсів, через які ворог вів інформаційні диверсії та поширював кремлівську пропаганду.

Навіть виявили, що незаконну діяльність ворожих російських агентів координувала директорка однієї з шкіл Києва. Вони пообіцяли їй посаду "міністра освіти", якщо захоплять Київ і створять свою адміністрацію. Але співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора.

Також Служба безпеки України викривала масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на територію України. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.

Детальніше про затримання російського агента: дивіться відео