Однако, несмотря на то, что она видела войну своими глазами, женщина не изменила своих взглядов. Когда война во второй раз пришла в ее дом, она решила поддерживать оккупантов. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
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Что известно о коллаборантке
Изменницей оказалась 60-летняя Людмила, уроженка поселка Мироновское Донецкой области, переехавшая в село Манцовка Харьковской области. К сожалению, еще с первых дней полномасштабного вторжения оно оказалось под оккупацией.
Нацполиции стало известно, что внутренняя переселенка-коллаборантка поддерживала Россию и занималась пропагандой в ее пользу. В частности, она снималась в российских телесюжетах, где расхваливала действия оккупантов и оккупационную администрацию.
С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию. Пятого сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского "Первого канала", где рассказала о позитивных настроениях по оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей РФ,
– сообщил Сергей Болвинов.
Что "светит" предательницы
За сотрудничество с оккупантами предусмотрена уголовная ответственность, поэтому Людмила будет отвечать за свои действия перед законом. Правоохранители уже вручили ей подозрение в совершении преступления, предусмотренного УК Украины по статье "Колаборационная деятельность".
Следовательно, женщине теперь угрожает:
- лишение свободы сроком от 10 до 12 лет,
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет,
- возможна конфискация имущества.
Сергей Болвинов отметил, что для того, чтобы выдвинуть подозрение, следователи Следственного управления вместе с харьковскими оперативниками собрали по отношению к коллаборантке все необходимые доказательства, в том числе видеоматериалы и свидетельства местных жителей.
Задержание коллаборантов в Украине: последние новости
- 2 ноября сообщили о подозрении также еще одной женщине – дочери экс-министра обороны Лебедева, находящегося в розыске за государственную измену. Выяснилось, что она управляла предприятиями, занимавшимися поставками товаров для оборонно-промышленного комплекса России. Отметим, что о подозрении объявили заочно.
- Также в этот день СБУ разоблачила шпионку ФСБ, притворявшуюся украинской патриоткой. Ее целью было проникновение в СБУ, чтобы стать "двойным агентом" для разведывательно-взрывной деятельности против ВСУ.
- Ранее ДБР сообщило о подозрении так называемому министру МВД "ДНР" и шести участникам оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Они участвовали в захвате "Азовстали" и убивали мирных граждан.
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