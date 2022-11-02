Однако, несмотря на то, что она видела войну своими глазами, женщина не изменила своих взглядов. Когда война во второй раз пришла в ее дом, она решила поддерживать оккупантов. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Что известно о коллаборантке

Изменницей оказалась 60-летняя Людмила, уроженка поселка Мироновское Донецкой области, переехавшая в село Манцовка Харьковской области. К сожалению, еще с первых дней полномасштабного вторжения оно оказалось под оккупацией.

Нацполиции стало известно, что внутренняя переселенка-коллаборантка поддерживала Россию и занималась пропагандой в ее пользу. В частности, она снималась в российских телесюжетах, где расхваливала действия оккупантов и оккупационную администрацию.

С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию. Пятого сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского "Первого канала", где рассказала о позитивных настроениях по оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей РФ,

– сообщил Сергей Болвинов.

Что "светит" предательницы

За сотрудничество с оккупантами предусмотрена уголовная ответственность, поэтому Людмила будет отвечать за свои действия перед законом. Правоохранители уже вручили ей подозрение в совершении преступления, предусмотренного УК Украины по статье "Колаборационная деятельность".

Следовательно, женщине теперь угрожает:

лишение свободы сроком от 10 до 12 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет,

возможна конфискация имущества.

Сергей Болвинов отметил, что для того, чтобы выдвинуть подозрение, следователи Следственного управления вместе с харьковскими оперативниками собрали по отношению к коллаборантке все необходимые доказательства, в том числе видеоматериалы и свидетельства местных жителей.

Задержание коллаборантов в Украине: последние новости

2 ноября сообщили о подозрении также еще одной женщине – дочери экс-министра обороны Лебедева, находящегося в розыске за государственную измену. Выяснилось, что она управляла предприятиями, занимавшимися поставками товаров для оборонно-промышленного комплекса России. Отметим, что о подозрении объявили заочно.

Также в этот день СБУ разоблачила шпионку ФСБ, притворявшуюся украинской патриоткой. Ее целью было проникновение в СБУ, чтобы стать "двойным агентом" для разведывательно-взрывной деятельности против ВСУ.

Ранее ДБР сообщило о подозрении так называемому министру МВД "ДНР" и шести участникам оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Они участвовали в захвате "Азовстали" и убивали мирных граждан.