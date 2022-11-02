Однак попри те, що вона бачила війну на власні очі, жінка не змінила своїх поглядів. Коли ж війна вдруге завітала до її дому, вона вирішила підтримувати окупантів. Про це розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Що відомо про колаборантку

Зрадницею виявилася 60-річна Людмила, уродженка селища Миронівське Донецької області, яка переїхала до села Манцівка Харківської області. На жаль, ще з перших днів повномасштабного вторгнення воно опинилося під окупацією.

Нацполіції стало відомо, що внутрішня переселенка-колаборантка підтримувала Росію й займалася пропагандою на її користь. Зокрема вона знімалася у російських телесюжетах, де розхвалювала дії окупантів та окупаційну адміністрацію.

З самого початку окупації Людмила підтримувала збройну агресію проти України та окупаційну адміністрацію. П’ятого вересня, ще під час окупації, вона взяла участь у зйомках сюжету російського "Першого каналу", де розповіла про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії представників РФ,

– повідомив Сергій Болвінов.

Що "світить" зрадниці

За співпрацю з окупантами передбачена кримінальна відповідальність, відтак Людмила відповідатиме за свої дії перед законом. Правоохоронці уже вручили їй підозру у вчиненні злочину, який передбачений КК України за статтею "Колабораційна діяльність".

Відтак жінці тепер загрожує:

позбавлення волі строком від 10 до 12 років,

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років,

можлива конфіскація майна.

Сергій Болвінов зазначив, що для того, щоб висунути підозру, слідчі Слідчого управління разом із харківськими оперативниками зібрали стосовно колаборантки всі необхідні докази, зокрема відеоматеріали та свідоцтва місцевих мешканців.

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2 листопада повідомили про підозру також ще одній жінці – дочці ексміністра оборони Лєбєдєва, який перебуває у розшуку за державну зраду. З'ясувалося, що вона керувала підприємствами, які займалися поставками товарів для оборонно-промислового комплексу Росії. Зазначимо, що про підозру оголосили заочно.

Також у цей день СБУ викрила шпигунку ФСБ, яка прикидалася українською патріоткою. Її метою було проникнення в СБУ, щоб стати "подвійним агентом" для розвідувально-підривної діяльності проти ЗСУ.

Раніше ДБР повідомило про підозру так званому міністру МВС "ДНР" та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування "Каскад". Вони брали участь у захопленні "Азовсталі" та вбивали мирних громадян.