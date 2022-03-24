Два жителя Новой Каховки решили стать на сторону врага. Они публично помогали вражеским солдатам образовывать оккупационные органы управления.

К теме Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм

Следствие по коллаборантам

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту коллаборационизма. Кроме помощи образования оккупационных органов, подозреваемые участвуют в организации раздачи среди местных граждан "гуманитарной помощи" оккупантов.

Напомним, сегодня Верховная Рада ужесточила ответственность за коллаборационизм. За сотрудничество с врагом суд может лишить свободы сроком от 10 до 12 лет с запретом занимать определенные должности и конфискацией имущества.

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