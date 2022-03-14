Генпрокурор отметила, что конкретную цифру предателей, которых удалось разоблачить, сейчас назвать сложно. Причиной является то, что расследование противоправохранителей, чиновников и гражданского населения проводятся отдельно.

Заметьте Россияне убили и оставили троих своих подельников на Николаевщине

Ирина Венедиктова рассказала пример предательства среди гражданских, когда мужчина на Харьковщине отправил координаты и выстрелил в завод. За это ему обещали 40 тысяч гривен.

Генпрокурор подчеркнула, что все предатели будут наказаны.

Мотивация у людей совершенно разная, но наказание для всех будет суровым,

– подчеркнула Венедиктова.