Генпрокурорка зазначила, що конкретної цифри зардників, яких вдалося викрити, зараз назвати важко. Причиною є те, що розслідування протиправоохоронців, чиновників та цивільного населення проводять окремо.

Зауважте Росіяни вбили й покинули трьох своїх подільників на Миколаївщині

Ірина Венедіктова розповіла приклад зради сенред цивільних, коли чоловік на Харківщині надіслав координати та вистрілив у завод. За це йому обіцяли 40 000 гривень.

Генпрокурорка наголосила, що усі зрадники будуть покарані.

Мотивація у людей абсолютно різна, але покарання для всіх буде суворим,

– підкреслила Венедіктова.

До теми – СБУ затримала кількох інформаторів окупантів: дивіться відео