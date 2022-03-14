Таку інформацію повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбуці.

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Сьогодні, 14 березня, під час патрулювання району можливої висадки ворожого десанту прикордонники Херсонського загону виявили тіла трьох вбитих російських військовослужбовців. Службовці повідомляють, що ймовірно тіла були залишеними самими ж росіянами.

Також поряд з тілами прикордонники виявили гранатомет, кілька пострілів для РПГ та роздруковані радіо позивні посадових осіб ворожої армії. Для наших воїнів це неодмінно знадобиться у боротьбі проти окупантів.

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