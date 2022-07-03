Прежде всего, речь идет о сотрудничестве со страной-агрессоркой. Об этом 24 каналу сказал министр юстиции Украины Денис Малюска.

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Существует 2 типа выехавших

По словам Малюськи, выехавшие за пределы Украины люди делятся на два типа:

Те, кто изменили родине и начали работать на врага. В такой ситуации речь идет об уголовном производстве за государственную измену. "Такие случаи есть, все о них слышали", – сказал он. Выехавшие за пределы Украины народные депутаты не возвращаются, но не работают на врага. "Но в этом случае ответственность будет скорее политической, чем уголовной. Безусловно, если не были нарушены требования закона о пересечении государственной границы", – пояснил министр юстиции.

Так, сотрудничество с оккупантами является ключевым фактором в привлечении человека к ответственности.

Критерий разграничения "преступник" и "не преступник" – это работа (или не работа) на врага,

– подытожил Малюска.

Государственная измена: последние новости

Контрразведка СБУ разоблачила жителя Львовщины, корректировавшего огонь по Яворовскому полигону. Предатель, бывший сотрудник КГБ, собирал данные и отправлял врагу точные локации с пометками на карте через специально скрытый чат в телеграме. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Российским агентом оказался завкафедры одного из вузов Николаева и бывший депутат местного городского совета. Он хотел помочь оккупантам создать так называемую ННР и мечтал о дальнейшем присоединении региона к России.

Служба безопасности Украины разоблачила агентуру генштаба России, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. Он был куратором силовиков, которые должны были быстро захватывать территории. На это генштаб России выделял по 3 – 4 миллиона долларов раз в несколько месяцев.

В Украине завершили досудебное расследование против президента-беглеца Виктора Януковича и экс-заместителя Министра юстиции Владимира Богатыря. Их обвиняют в государственной измене.

Лычаковский районный суд Львова в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела о государственной измене Виктора Медведчука. Он принимает участие в заседаниях дистанционно – из помещения Киевского апелляционного суда вместе со своими адвокатами. Кроме госизмены, куму Путина инкриминируют покушение на ограбление национальных ценностей, а также нарушение законов и обычаев войны.

Малюська о предателях за границей: смотрите видео