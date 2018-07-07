Предатели на выход: как в оккупированном Крыму избавляются от Аксенова

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – недавно журналисты в оккупированном Крыму носили его на руках, но теперь Сергея Аксенова не боятся спрашивать об отставке. А такие разговоры начались после того, как Путин освободил 11 генералов силовых ведомств.

Также в выпуске: Жизнь Олега Сенцова в российской колонии поддерживают специальным медицинским питанием, но пока точно не известно, какими смесями кормят украинского политзаключенного.



Крымский урожай продолжает засыхать без днепровской воды.



В разгар лета контрольные пункты пропуска в оккупированном Крыму почти пустые.



Журналисты расспросили крымчан, что они знают про политического заключенного Сенцова, который всю жизнь прожил в Крыму.