Зрадники на вихід: як в окупованому Криму позбуваються Аксьонова

Зрадники на вихід: як в окупованому Криму позбуваються АксьоноваКрим.Реалії 415 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – донедавна журналісти в окупованому Криму носили його на руках, але тепер Сергія Аксьонова не бояться запитувати про відставку. А такі розмови почалися після того, як Путін звільнив 11 генералів силових відомств.
Також у випуску:
Життя Олега Сенцова в російській колонії підтримують спеціальним медичним харчуванням, але наразі точно не відомо, якими сумішами годують українського політв’язня.
Кримський врожай продовжує засихати без дніпровської води.
В розпал літа контрольні пункти пропуску в окупованому Криму майже порожні.
Журналісти розпитали кримчан, що вони знають про політичного в'язня Сенцова, який все життя прожив у Криму.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі