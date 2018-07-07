Зрадники на вихід: як в окупованому Криму позбуваються Аксьонова

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – донедавна журналісти в окупованому Криму носили його на руках, але тепер Сергія Аксьонова не бояться запитувати про відставку. А такі розмови почалися після того, як Путін звільнив 11 генералів силових відомств.

Також у випуску: Життя Олега Сенцова в російській колонії підтримують спеціальним медичним харчуванням, але наразі точно не відомо, якими сумішами годують українського політв’язня. Кримський врожай продовжує засихати без дніпровської води. В розпал літа контрольні пункти пропуску в окупованому Криму майже порожні. Журналісти розпитали кримчан, що вони знають про політичного в'язня Сенцова, який все життя прожив у Криму.