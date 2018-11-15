Предлагали интим и шантажировали: СБУ уличила полицейских, которые занимались вымогательством

СБУ разоблачила в Запорожье группу злоумышленников, в которую входили бывшие и действующие полицейские. Они занимались вымогательством, да еще и чуть не по киносценарию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники создали сайт знакомств, на котором через подставных лиц предлагали потенциальным жертвам интимные услуги.

После того, как клиенты получали, что хотели, – их задерживали и угрожали уголовной ответственностью. А также шантажировали потерпевших, угрожая рассказать об их "похождениях" родственникам.

За молчание фигуранты требовали от двух до пяти тысяч долларов.Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками четырех тысяч долларов от пострадавшего. Спецназовцы разоблачили и задержали четырех человек. Им светит до 12 лет тюрьмы. Следствие пока продолжается.