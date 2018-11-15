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      Пропонували інтим та шантажували: СБУ викрила поліцейських, які займались здирництвом

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      СБУ викрила в Запоріжжі групу злочинців
      СБУ викрила в Запоріжжі групу злочинців / Фото з відкритих джерел

      СБУ викрила в Запоріжжі групу зловмисників, до якої входили колишні та чинні поліцейські. Вони займалися здирництвом, та ще й ледь не за кіносценарієм.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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      Зловмисники створили сайт знайомств, на якому через підставних осіб пропонували потенційним жертвам інтимні послуги.

      Після того, як клієнти отримували, що хотіли, – їх затримували і погрожували кримінальною відповідальністю. А також шантажували потерпілих, погрожуючи розповісти про їхні "походеньки" родичам.

      За мовчання фігуранти вимагали від двох до п'яти тисяч доларів.Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками чотирьох тисяч доларів від потерпілого. Спецпризначенці викрили та затримали чотирьох осіб. Їм світить до 12 років в'язниці. Слідство наразі триває.

      Відео затримання зловмисників

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Поліція Гроші
      Джерело: 24 Канал
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