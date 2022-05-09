Советник руководителя Офиса Президента Подоляк подчеркнул, что за разрушенную инфраструктуру Украины и ее уничтоженные города кто-то ответит. Россия годами продавала сырье Евросоюза, накапливая резервы.

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Россия, продавая сырье в ЕС, годами накапливала резервы для финансирования массовых убийств. Предложение Жозепа Борреля о замороженных активах ЦБ России в пользу Украины – путь к восстановлению справедливости,

– заявил Подоляк.

Заявление Борреля

Боррель – верховный представитель ЕС по внешней политике – подчеркнул, что государствам ЕС следует рассмотреть возможность ареста российских валютных резервов, которые сейчас заморожены. Деньги нужно потратить на восстановление Украины.

В качестве примера Боррель упомянул о США. Там были арестованы активы ЦБ Афганистана. Речь шла о миллиардах долларов. Эти деньги были направлены на помощь жертвами терроризма и гуманитарные нужды.

По словам Борреля, с российскими валютными резервами нужно поступить аналогично.

ЕС, США и другие страны с начала полномасштабной войны России с Украиной заморозили активы Центробанка России. Верховный представитель ЕС подчеркнул, что это один из важнейших политических вопросов на столе: кто будет платить за восстановление Украины.

Украина получит 1,5 миллиарда долларов

В Министерстве финансов Украины сообщили, что Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка. Соответствующую информацию обнародовали 7 мая. Полученные деньги будут направлены на оплату труда бюджетников.

Такую помощь будет выделено в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Всемирный банк еще в апреле также предложил украинскому правительству приступить к подготовке нового инвестиционного проекта. Речь идет о неотложной поддержке предоставления государственных услуг в Украине.

Заметьте! Джен Псаки заявила, что в Белом доме готовы обсудить списание долга Украины. Штаты рассматривают все возможные варианты, которые помогут Украине в войне против России. По словам Псаки, гуманитарная помощь будет принимать различные формы. Соответствующее заявление пресс-секретарь Белого дома сделала во время брифинга 6 мая.

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