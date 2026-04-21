У Зеленского отреагировали на предложение Германии и Франции о "теневом членстве" Украины в ЕС

Западные СМИ пишут, что Германия и Франция предлагают Украине "символические" преимущества на этапе перед вступлением в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив ЕС, а может усилить его.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заметил 24 Каналу, что для Украины важны не только слова, а конкретные юридические гарантии. Кроме того, наше государство имеет все возможности усилить Европу, поэтому должна войти в Евросоюз, чтобы построить единую оборонную систему.

Что важно для Украины?

Михаил Подоляк подчеркнул, что Владимир Зеленский закладывает главное – это институциональность любых подходов. Например, если это гарантии сдерживания, то должно быть не просто заявление какой-то страны или президента.

Слово – это хорошо. Но у него есть соответствующий срок каденции и так далее. Президент Украины говорит о том, что все должно быть утверждено на уровне кабинетов, правительств, парламентов и так далее. Должна работать четкая юридическая формула. Это правильный подход,

– сказал чиновник.

Нужно выполнить определенную подготовительную работу, синхронизировать законодательства. В частности, в рамках реформы правоохранительной, антикоррупционной системы. Но это путь, который должен быть быстро пройден. Должно быть четко понятно, когда и какая юридическая фиксация ждет Украину.

Кроме того, украинский лидер говорит о том, что есть определенные несостоятельности имеющихся военных альянсов. Поэтому надо думать о том, как Европа должна защищать себя самостоятельно. Потому что союзы также будут переформатироваться. В частности, Украина имеет соответствующий опыт участия в современной войне, стремительно перестраивает не только систему ВПК, но и предлагает присоединиться к этой перестройке европейские страны. Многое меняется. Лидером этого является Украина.

Поэтому Зеленский говорит о построении новых альянсов. Однако построение любого альянса – это равноправное партнерство. Это означает равноправные экономики, регуляторные политики.

А вы можете быть равноправными только в рамках единого рынка. Таким образом это одновременно должно идти к общим оборонным системам в Европе, в частности, на базе Украины. Также к совместным программам сдерживания России для того, чтобы предотвратить любые войны, которые Россия хочет или может вести на территории Европы. В частности, к общим экономическим пространствам, где вы сможете зарабатывать деньги, чтобы совместно инвестировать в своей оборонные способности,

– пояснил советник председателя ОПУ.

То есть президент Украины говорит о системных отношениях, в которых не может быть спекуляций. Например, сегодня во время переговоров в рамках кластеров можно более активно привлекать Украину к каким-то внутриевропейским обсуждениям или дискуссиям.

Но Украина должна быстро зайти в Европу. Потому что это не вопрос, что "мы хотим с вами только торговать". Это "мы хотим с вами построить единую оборонную систему". А она может строиться только партнерами, которые открыты друг для друга с политической, с антикоррупционной, с экономической, с финансовой точки зрения,

– подчеркнул Подоляк.

Что известно о предложении Германии и Франции?