Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галлер. Российские оккупанты убивают тысячи людей, разрушают здания, а затем приезжают с "гуманитарной помощью".

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По словам Галлера, это цинично, но вполне соответствует русскому мышлению и поступкам. В Кремле полагают, что никто не понимает того, что происходит на самом деле, но это совсем не так.

Конечно, только Россия и никто другой является причиной гуманитарной катастрофы в Украине. Это только их ответственность и их параноидальный лидер,

– подчеркнул евродепутат.

Россиянам годами промывали мозги

Галлер также отметил, что россияне находятся под полным контролем пропаганды и фейковых новостей. Многие из них не знают, что происходит в Украине на самом деле, ведь им годами промывали мозги.

"Однако правда выйдет наружу и мы надеемся, что их лидер будет свергнут", – подытожил евродепутат.

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