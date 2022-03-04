Про це заявив депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галлер. Російські окупанти вбивають тисячі людей, руйнують будівлі, а потім приїжджають з "гуманітарною допомогою".

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За словами Галлера, це цинічно, але цілком відповідає російському мисленню та їхнім вчинкам. У Кремлі думають, що ніхто не розуміє того, що відбувається насправді, але це зовсім не так.

Звісно, лише Росія і ніхто інший є причиною гуманітарної катастрофи в Україні. Це лише їхня відповідальність та їхнього параноїдального лідера,

– наголосив євродепутат.

Росіянам роками промивали мізки

Галлер також зауважив, що росіяни перебувають під повним контролем пропаганди та фейкових новин. Багато хто з них не знає, що відбувається в Україні насправді, адже їм роками промивали мізки.

"Однак правда вийде назовні й ми сподіваємося, що їхній лідер буде повалений", – підсумував євродепутат.

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