На узбеков военные пограничного отряда имени Евгения Пикуса наткнулись ночью 28 декабря. Опережающую информацию об этом предоставили оперативные сотрудники.

Ранее Мужчина ввез в Россию более 20 поддельных паспортов Украины и Евросоюза

Узбеки хотели пересечь границу вне пунктов пропуска

Иностранцы хотели пересечь российско-украинскую границу вне пунктов пропуска, ведь они имели запрет на въезд на российскую территорию.

В отношении граждан Узбекистана пограничники составили административные правонарушения. Речь идет о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Поскольку правонарушение было совершено группой лиц, то это является отягчающим обстоятельством.

узбеків затримали на еордоні Росії та України
Задержанные оказались гражданами Узбекистана / Фото Государственной пограничной службы

Незаконные попытки пересечь границу Украины: коротко