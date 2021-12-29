На узбеков военные пограничного отряда имени Евгения Пикуса наткнулись ночью 28 декабря. Опережающую информацию об этом предоставили оперативные сотрудники.
Ранее Мужчина ввез в Россию более 20 поддельных паспортов Украины и Евросоюза
Узбеки хотели пересечь границу вне пунктов пропуска
Иностранцы хотели пересечь российско-украинскую границу вне пунктов пропуска, ведь они имели запрет на въезд на российскую территорию.
В отношении граждан Узбекистана пограничники составили административные правонарушения. Речь идет о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Поскольку правонарушение было совершено группой лиц, то это является отягчающим обстоятельством.
Задержанные оказались гражданами Узбекистана / Фото Государственной пограничной службы
Незаконные попытки пересечь границу Украины: коротко
- На Закарпатье нигериец пытался попасть в Словакию. Для этого он прыгнул в мороз в реку Уж.
- В "Борисполе" поймали россиянина, который притворялся агентом спецслужб. Мужчина утверждал, что все его документы – это лишь прикрытие и жаловался на тяжелую судьбу сотрудника ФСБ.
- В этом самом аэропорту 26 ноября пограничники выписали россиянке запрет въезда в Украину на 10 лет. Она раньше посещала оккупированный Крым.