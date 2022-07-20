Он отметил, что украинские защитники могут помочь тестировать новое вооружение, предоставленное Украине в рамках военной помощи. Мол, они будут иметь возможность проверить оснащение в реальных боевых условиях.

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Украина заинтересована в современных системах боя

Резников отметил, что у международных партнеров сейчас есть невероятная возможность. Он обратился к представителям Польши, США, Франции, Германии и Турции.

Давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация...,

– подчеркнул Резников.

Он подчеркнул, что в ходе полномасштабной войны и так тестируется много современного вооружения. Его, к слову, достаточно и у самих оккупантов. Они, собственно, и проверяют в реальных боевых условиях:

интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи;

средства противовоздушной обороны,

крылатые ракеты,

баллистические ракеты и прочее.

Министр обороны подчеркнул, что в Украине делятся с партнерами всей информацией о использовании оружия. Кроме того, наши военные рассказывают об опыте работы с тем или иным видом оснащения. Поэтому в войне против российских захватчиков ВСУ особенно заинтересованы в возможности использовать технику, которая будет опережать вражескую инновационность.

Напомним, что накануне Резников рассказал, сколько HIMARS и M270 необходимо сдерживать россию. Сразу подчеркнем, что имеющегося количества недостаточно.

Украине нужно полсотни таких установок

Министр обороны подчеркнул, что в настоящее время украинские военные имеют в оснащении 8 систем HIMARS. С их помощью нам уже удалось уничтожить более 30 складов оккупантов, а также командных пунктов захватчиков.

Если же говорить об эффективном сдерживании российских бойцов, то необходимо иметь не менее 50 установок такого типа. Это мы говорим о сдерживании. В случае успешного контрнаступления понадобится хотя бы 100 таких систем. Глава министерства напомнил, что линия фронта достигает 2 500 километров. Ровно столько же километров между Барселоной и Варшавой.

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