Він наголосив на тому, що українські захисники можуть допомогти тестувати нове озброєння, надане Україні у рамках військової допомоги. Мовляв, вони матимуть можливість перевірити оснащення в реальних бойових умовах.

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Україна зацікавлена у сучасних системах бою

Резніков зауважив, що міжнародні партнери зараз мають неймовірну можливість. Тож він звернувся до представників Польщі, США, Франції, Німеччини та Туреччини.

Давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація...,

– наголосив Резніков.

Він підкреслив, що під час повномасштабної війни і так тестується багато сучасного озброєння. Його, до слова, вдосталь й у самих окупантів. Вони, власне, і перевіряють у реальних бойових умовах:

інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку;

засоби протиповітряної оборони,

крилаті ракети,

балістичні ракети й інше.

Міністр оборони підкреслив, що в Україні діляться з партнерами всією інформацією, яка стосується використання зброї. Крім того, наші військові розповідають про досвід роботи з тим чи іншим видом оснащення. Тож у війні проти російських загарбників ЗСУ особливо зацікавлені у можливості використовувати техніку, яка випереджатиме ворожу за інноваційністю.

Нагадаємо, що напередодні Резніков розповів, скільки HIMARS і M270 необхідно, щоб стримувати росію. Відразу ж підкреслимо, що наявної кількості недостатньо.

Україні потрібно пів сотні таких установок

Міністр оборони підкреслив, що наразі українські військові мають в оснащенні 8 систем HIMARS. З їхньою допомогою нам уже вдалось знищити понад 30 складів окупантів, а також командних пунктів загарбників.

Якщо ж говорити про ефективне стримування російських бійців, то необхідно мати щонайменше 50 установок такого типу. Це ми говоримо про стримування. У випадку успішного контрнаступу, то знадобиться бодай 100 таких систем. Очільник міністерства нагадав, що лінія фронту сягає 2 500 кілометрів. Рівно стільки ж кілометрів між Барселоною та Варшавою.

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