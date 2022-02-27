Олаф Шольц подтвердил, что уже в ближайшее время Германия передаст Украине оружие. Канцлер подчеркнул, что "путинская агрессия" не оставляет другого выбора.

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Германия отказывалась от поставок оружия Украине, поскольку верила в дипломатическое решение. Однако теперь Олаф Шольц подчеркнул, что в случае дальнейшего обострения – санкции станут еще мощнее.

Кроме того, Германия вдвое увеличивает расходы на оборону. Также правительство будет принимать меры по снижению энергозависимости страны от российского газа.

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