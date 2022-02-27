Олаф Шольц підтвердив, що уже найближчим часом Німеччина передасть Україні зброю. канцлер наголосив, що "путінська агресія" не залишає іншого вибору.

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Німеччина відмовлялася від постачання зброї Україні, оскільки вірила у дипломатичне вирішення. Однак тепер Олаф Шольц підкреслив, що у випадку подальшого загострення – санкції стануть ще потужнішими.

Крім того, Німеччина удвічі збільшує витрати на оборону. Також уряд вживатиме заходів щодо зниження енергозалежності країни від російського газу.

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