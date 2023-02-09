Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он также сообщил, каковы перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО.

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Загородний отметил, что самолеты Украине могут предоставить 4 страны, производящие или экспортирующие их. Для этого государствам необходимо предоставить разрешение.

В первую очередь говорится о Соединенных Штатах Америки, Франции, имеющей собственное производство военных самолетов, Швеции, которая имеет Gripen и Великобританию. От позиции этих стран зависит, будут ли и в какие сроки будут передаваться самолеты,

– добавил политолог.

Переговоры с Великобританией касаются и дальнобойных ракет, прежде ракет дальностью до 300 километров, сообщил Загородний. Он подчеркнул, что вероятнее всего Британия не будет давать разрешение на удары непосредственно по территории России.

Перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС

Загородний считает, что вступление Украины в Европейский Союз не будет скорым, ведь вопрос заключается в больших средствах, которые нужно будет давать Украине на дотации.

Польша – страна, примерно соразмерная с площадью и населением, в свое время получала дотации на 90 миллиардов ежегодно. Поэтому краеугольным камнем станет вопрос, где брать эти средства, подчеркнул говорящий.

Загородний же предполагает, что Украина имеет хорошие шансы, чтобы попасть в НАТО. Наше государство значительно усилит этот блок.

В случае интеграции в НАТО Украина, прежде всего, получит безопасность. А безопасность напрямую связана с экономическим развитием,

– подчеркнул эксперт.

Однако и в этом случае Украина примет дополнительные затраты на себя в смысле финансирования собственной армии и ВПК, отметил Загородний.

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