Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он также сообщил, каковы перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО.
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Загородний отметил, что самолеты Украине могут предоставить 4 страны, производящие или экспортирующие их. Для этого государствам необходимо предоставить разрешение.
В первую очередь говорится о Соединенных Штатах Америки, Франции, имеющей собственное производство военных самолетов, Швеции, которая имеет Gripen и Великобританию. От позиции этих стран зависит, будут ли и в какие сроки будут передаваться самолеты,
– добавил политолог.
Переговоры с Великобританией касаются и дальнобойных ракет, прежде ракет дальностью до 300 километров, сообщил Загородний. Он подчеркнул, что вероятнее всего Британия не будет давать разрешение на удары непосредственно по территории России.
Перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС
Загородний считает, что вступление Украины в Европейский Союз не будет скорым, ведь вопрос заключается в больших средствах, которые нужно будет давать Украине на дотации.
Польша – страна, примерно соразмерная с площадью и населением, в свое время получала дотации на 90 миллиардов ежегодно. Поэтому краеугольным камнем станет вопрос, где брать эти средства, подчеркнул говорящий.
Загородний же предполагает, что Украина имеет хорошие шансы, чтобы попасть в НАТО. Наше государство значительно усилит этот блок.
В случае интеграции в НАТО Украина, прежде всего, получит безопасность. А безопасность напрямую связана с экономическим развитием,
– подчеркнул эксперт.
Однако и в этом случае Украина примет дополнительные затраты на себя в смысле финансирования собственной армии и ВПК, отметил Загородний.
Загородний о военной помощи Украине: смотреть видео
Прогнозы по предоставлению истребителей Украине
- Украина открыто заявляет, что хочет получить американские многоцелевые самолеты F-16. Однако президент США Джо Байден сказал, что Америка пока не будет снабжать эти истребители Украины.
- США согласились предоставить Украине ракеты, дальностью до 150 километров. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк убежден, что в 2023 году наше государство также получит ракеты большей дальности и истребители.
- Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные решения по поставкам Украине истребителей. В то же время, Зеленский избегает конкретных заявлений.