В своем сообщении в социальной сети твиттер Дмитрий Кулеба отметил, что Бучанская резня доказала как ненависть россиян к украинцам выходит за пределы всего, что видела Европа со времен Второй мировой войны.

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По его словам, единственный способ остановить – это помочь Украине как можно скорее изгнать россиян.

"Партнеры знают наши нужды. Танки, боевая авиация, тяжелые системы противовоздушной обороны. Предоставьте их уже", – сообщил Дмитрий Кулеба.

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