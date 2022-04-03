У своєму дописі в соціальній мережі твіттер Дмитро Кулеба зазначив, що Бучанська різанина довела як ненависть росіян до українців виходить за межі всього, що бачила Європа з часів Другої світової війни.

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За його словами, єдиний спосіб зупинити – це допомогти Україні якомога швидше вигнати росіян.

"Партнери знають наші потреби. Танки, бойова авіація, важкі системи протиповітряної оборони. Надайте їх вже", – повідомив Дмитро Кулеба.

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