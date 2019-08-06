05:24
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Предотвратить использование темы экологии как шантажа можно, если привлекать профессионалов

      33 Читати новину українською
      Экология
      Экология / volynnews.com

      Предотвратить использование темы экологии как инструмента шантажа и рейдерства можно, если привлекать к оценке влияния конкретных бизнес-проектов на окружающую среду профессионалов.

      Такое мнение 112.ua высказал глава ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

      "Если человек имеет экологическое образование, подтверждающее его право делать экспертные заключения, проводить сертификацию, то тогда этот человек имеет право делать утверждения. Желательно, чтобы заключения экспертов базировались на образовании и опыте, а не на желании выполнить политический заказ, тем более подкрепленный финансовым вознаграждением", – сказал он.

      По его словам, ассоциация солнечной энергетики присоединилась к Меморандуму об обеспечении достоверной информации в сфере экологии, так как поддерживает идею о том, что заключения экспертов, в том числе и в сфере экологии, должны быть профессиональными, публичными и объективными. В начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетическая ассоциация Украины; Украинская ветроэнергетическая ассоциация; Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

      Ранее в комментарии агентству "Униан" Юрий Фаворский говорил о серьезной обеспокоенности тем, что манипуляции на экологической теме могут продолжиться и после выборов: "Тема гречки была не только до выборов, она остается и после, но, может, будет в виде манки. Под надуманными экологическими вопросами можно и после выборов делать определенные действия, которые приводят к лоббированию каких-то бизнес-интересов в политических кругах. Поэтому я думаю, что и до выборов, и во время выборов, и после это может использоваться".

      По его словам, в немалой степени манипуляции общественным мнением происходят в связи со злоупотреблениями СМИ.

      "Часто бывает так, что в заголовке информационного сообщения, опубликованного в СМИ, содержится информация, которая при прочтении всего текста, оказывается, отражает несколько иное содержание", – подчеркнул глава ассоциации солнечной энергетики Украины.

      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      881
      Теги: Новости Украины Экология Энергетика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      515
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 442
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 880
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук