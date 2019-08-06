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      Запобігти використанню теми екології як інструменту шантажу можна, якщо залучати професіоналів

      3 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / volynnews.com

      Запобігти використання теми екології як інструменту шантажу і рейдерства можна, якщо залучати до оцінки впливу конкретних бізнес-проектів на навколишнє середовище професіоналів.

      Таку думку 112.ua висловив голова асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський в рамках статті "Зелена дубина: Як бізнес і політики маніпулюють темою екології".

      "Якщо людина має екологічну освіту, що підтверджує її право робити експертні висновки, проводити сертифікацію, то тоді ця людина має право робити твердження. Бажано, щоб висновки експертів базувалися на освіті й досвіді, а не на бажанні виконати політичне замовлення, тим більше підкріплений фінансовою винагородою", – сказав він.

      За його словами, асоціація сонячної енергетики приєдналася до Меморандуму про забезпечення достовірної інформації у сфері екології, так як підтримує ідею про те, що висновки експертів, в тому числі і в сфері екології, повинні бути професійними, публічними і об'єктивними. На початку липня глави 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами; Біоенергетична асоціація України; Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.

      Раніше в коментарі агентству "Уніан" Юрій Фаворський говорив про серйозну стурбованість тим, що маніпуляції на екологічній темі можуть продовжитися і після виборів: "Тема гречки була не тільки до виборів, вона залишається і після, але, може, буде у вигляді манки. Під надуманими екологічними питаннями можна і після виборів робити визначені дії, що призводять до лобіювання якихось бізнес-інтересів у політичних колах. Тому я думаю, що і до виборів, і під час виборів, і після цього може використовуватися".

      За його словами, в чималому ступені маніпуляції громадською думкою відбуваються у зв'язку зі зловживаннями ЗМІ.

      "Часто буває так, що в заголовку інформаційного повідомлення, опублікованого в ЗМІ, міститься інформація, яка при прочитання всього тексту, виявляється, відображає дещо інший зміст", – підкреслив глава асоціації сонячної енергетики України.

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      Теги: Новини України Екологія Енергетика
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