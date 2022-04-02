Зеленский в очередной раз призвал лидеров мировых стран предоставить Украине более тяжелое оружие, которое сможет обеспечить надлежащую защиту.

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Владимир Зеленский заявил, что Украинские военные не хотят бронежилетов и специальных шлемов, а предпочитают тяжелое оружие.

Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете дать нам F-18 или F-19, или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Дайте мне их в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну,

– сказал Зеленский.

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