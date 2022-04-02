Зеленський вчергове закликав лідерів світових країн надати Україні більше важкої зброї, яка зможе забезпечити належний захист.

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Володимир Зеленський заявив, що Українські військові не хочуть бронежилетів і спеціальних шоломів, а віддадуть перевагу важкій зброї.

Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете дати нам F-18 чи F-19 або що у вас є, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну,

– сказав Зеленський.

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