Он был потенциальным преемником Хасана Насраллы на посту главы террористической группировки. Напомним, что Насраллу ликвидировали во время авиаудара по Бейруту 27 сентября.

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Новый удар Израиля по Ливану

По данным издания Al Hadath, целью израильских авиаударов этой ночью был именно Хашим Сафи ад-Дин. Также с Сафи ад-Дином в штаб-квартире террористов был руководитель партийной разведки, известный по прозвищу "Мортада".

В ЦАХАЛ сообщили, что атакованный командный центр использовался "Хезболлой" для планирования и осуществления террористических атак.

Что известно о Хашиме Сафи ад-Дине

Хашим Сафи ад-Дин является двоюродным братом Насраллы по материнской линии – они вместе учились в Иране в начале 1980-х годов. Как и Насралла, тот является решительным критиком Израиля и Запада, находясь в глубоких союзах с иранским руководством.

Ранее Сафи ад-Дин возглавлял исполнительный совет Хезболлы и до смерти своего предшественника считался одним из самых вероятных наследников Насраллы. Официально "Хезболла" еще не объявляла преемника.

Сафи ад-Дин ранее говорил о "крепких отношениях" между "Хезболлой" и Корпусом стражей иранской революции (КСИР). Более того, он имел близкие отношения с иранским генералом Касемом Сулеймани, который был убит во время авиаудара США в 2020 году. Сын Сафи ад-Дина женат на дочери Сулеймани.