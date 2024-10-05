Він був потенційним наступником Хасана Насралли на посаді глави терористичного угрупування. Нагадаємо, що Насраллу ліквідували під час авіаудару по Бейруту 27 вересня.

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Новий удар Ізраїля по Лівану

За даними видання Al Hadath, ціллю ізраїльських авіаударів цієї ночі був саме Хашим Сафі ад-Дін. Також з Сафі ад-Діном у штаб-квартирі терористів був керівник партійної розвідки, відомий на прізвисько "Мортада".

У ЦАХАЛ повідомили, що атакований командний центр використовувався "Хезболлою" для планування і здійснення терористичних атак.

Що відомо про Хашима Сафі ад-Діна

Хашим Сафі ад-Дін є двоюрідним братом Насралли по материнській лінії – вони разом навчалися в Ірані на початку 1980-х років. Як і Насралла, той є рішучим критиком Ізраїлю та Заходу, перебуваючи в глибоких союзах з іранським керівництвом.

Раніше Сафі ад-Дін очолював виконавчу раду Хезболли і до смерті свого попередника вважався одним із найімовірніших спадкоємців Насралли. Офіційно "Хезболла" ще не оголошувала наступника.

Сафі ад-Дін раніше говорив про "міцні стосунки" між "Хезболлою" та Корпусом вартових іранської революції (КВІР). Ба більше, він мав близькі стосунки з іранським генералом Касемом Сулеймані, який був убитий під час авіаудару США в 2020 році. Син Сафі ад-Діна одружений на доньці Сулеймані.