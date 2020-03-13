Предпосылок для чрезвычайного положения в Украине нет, – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что пока не видит оснований для введения чрезвычайного положения на территории Украины. Перед этим решение о чрезвычайном положении не было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Несмотря на угрозу коронавируса, оснований для введения режима чрезвычайного положения пока нет, заявил Разумков в эфире телеканала NewsOne.

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Думаю, что оснований пока нет. И мы будем делать все для того, чтобы такие основания и не появлялись,

– заявил председатель Верховной Рады.

Как Украина противостоит эпидемии коронавируса: коротко

Украина начинает усиленно бороться с эпидемией коронавируса как внутри страны, так и на внешних границах. В частности, на границе ввели жесткие ограничения, а Минздрав предлагает законопроект о борьбе с коронавирусом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил закрыть границу на две недели для иностранцев. Продлится запрет пересечения границ в течение двух недель, начиная с 15 марта.

Между тем министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о повышении эффективности борьбы с эпидемией коронавируса. Подробнее о том, что предусматривает законопроект – читайте в материале Здоровье 24.

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