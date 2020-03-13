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      Передумов для надзвичайного стану в Україні немає, – Разумков

      - Читать новость на русском
      Разумков обіцяє робити все для того, щоб в Україні не потрібно було вводити надзвичайний стан / ukrinform.ua

      Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що наразі не бачить підстав для введення надзвичайного стану на території України. Перед цим рішення про надзвичайний стан не було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

      Попри загрозу коронавірусу, підстав для запровадження режиму надзвичайного стану наразі немає, заявив Разумков в ефірі телеканалу NewsOne.

      Важливо У Чернівцях ввели надзвичайний стан через коронавірус

      Думаю, що підстав наразі немає. І ми будемо робити усе для того, щоб таких підстави і не з'являлися,
      – заявив голова Верховної Ради.

      Як Україна протистоїть епідемії коронавірусу: коротко

      Україна розпочинає посилено боротися з епідемією коронавірусу як всередині країни, так і на зовнішніх кордонах. Зокрема, на кордоні ввели жорсткі обмеження, а МОЗ пропонує законопроєкт про боротьбу з коронавірусом.

      Рада національної безпеки і оборони України вирішила закрити кордон на два тижні для іноземців. Триватиме заборона перетину кордонів протягом двох тижнів, починаючи з 15 березня.

      Тим часом міністр охорони здоров'я Ілля Ємець презентував законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з епідемією коронавірусу. Детальніше, що передбачає законопроєкт – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

      Як уберегтися від коронавірусу: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Дмитро Разумков Надзвичайний стан Новини України Новини політики
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