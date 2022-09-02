СБУ не уведомила ни имя олигарха, ни название фирмы, однако отметила, что речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии.

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Что известно о предприятии российского олигарха и как оно действовало в Украине

Как отметили в СБУ, топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. Когда россия начала полномасштабное вторжение, компания начала процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника.

Однако правоохранители разоблачили и остановили схему. Было открыто уголовное производство, в рамках которого активы были арестованы и переданы в АРМА.

Обратите внимание! АРМА – это Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В частности, в управление государства перешли :

корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 миллиарда гривен;

готовая продукция и сырье стоимостью более 500 миллионов гривен, которые находились на складах.

Чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности, досудебное расследование продолжается.

Арест предприятия олигарха-"единороса" / Фото СБУ

Аресты российского имущества в Украине: последние новости

Высший антикорсуд конфисковал состояние в доход государства одного из богатейших россиян, путинского олигарха Владимира Евтушенкова . Суд установил, что олигарх поддерживал российскую агрессию, а также доказал связь с юридическими лицами, производившими беспилотники для оккупантов.

На Прикарпатье активы двух компаний арестовали на 200 миллионов гривен . В обеих компаниях бенефициаром оказалось российское правительство, владевшее 100% уставного капитала в одной компании и 75% – в другой.

Кабмин поручил СНБО ввести санкции против российских юридических лиц, обеспечивающих продовольствием армию России. Речь идет о 18 предприятиях, зарегистрированных как на территории России, так и во временно оккупированном Крыму.

В июле суд Украины наложил арест на заведения общепита, в частности столичный комплекс Queen, и земельные участки российского миллионера и ресторатора Александра Орлова. Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен .