Взыскания в Верховном суде добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора. Штраф предусмотрели из-за загрязнения воздуха на Сумщине.

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Почему предприятие оштрафовали

Предприятие государству нанесло значительный ущерб из-за загрязнения воздуха из 69 стационарных источников. Вещества выбрасывали в течение 9 месяцев, вопреки требованиям законодательства.

Отметим! Подобную деятельность можно проводить только после получения разрешения субъектами хозяйствования.

Предприятие обжаловало решение

ГПЗКУ решило попытаться избежать ответственности и обжаловать решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции. В то же время суд согласился с доводами прокурора и жалобу оставили без удовлетворения.

Что известно о ГПЗКУ

Его создали в августе 2010 года. ГПЗКУ содержит филиалы линейных и портовых элеваторов, мельниц, комбикормовых и крупяных заводов. Все подразделения предприятия имеют возможность хранить 3,7 миллиона тонн зерновых.

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Заметим, что в конце октября 2021 года экс-руководителя филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" отправили в тюрьму. Он без разрешения владельца организовал отгрузку зерна, которое было на балансе госкорпорации.

За 3 квартала 2021 года акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получило убытки на сумму 327,9 миллиона гривен. Кроме этого, ГПЗКУ вошла в рейтинг самых убыточных государственных компаний Украины по результатам первого полугодия 2021 года.

Загрязнение воздуха в Украине: что известно

В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха. В нем нашли примеси взвешенных веществ, диоксид азота и формальдегида.

Столица Украины вошла в список городов с самым загрязненным воздухом. Выше нее – Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах и Кабул в Афганистане.

В октябре в Украине запускают проект по уменьшению влияния загрязненного воздуха на здоровье.

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