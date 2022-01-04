Взыскания в Верховном суде добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора. Штраф предусмотрели из-за загрязнения воздуха на Сумщине.
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Почему предприятие оштрафовали
Предприятие государству нанесло значительный ущерб из-за загрязнения воздуха из 69 стационарных источников. Вещества выбрасывали в течение 9 месяцев, вопреки требованиям законодательства.
Предприятие обжаловало решение
ГПЗКУ решило попытаться избежать ответственности и обжаловать решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции. В то же время суд согласился с доводами прокурора и жалобу оставили без удовлетворения.
Что известно о ГПЗКУ
Его создали в августе 2010 года. ГПЗКУ содержит филиалы линейных и портовых элеваторов, мельниц, комбикормовых и крупяных заводов. Все подразделения предприятия имеют возможность хранить 3,7 миллиона тонн зерновых.
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Заметим, что в конце октября 2021 года экс-руководителя филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" отправили в тюрьму. Он без разрешения владельца организовал отгрузку зерна, которое было на балансе госкорпорации.
За 3 квартала 2021 года акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получило убытки на сумму 327,9 миллиона гривен. Кроме этого, ГПЗКУ вошла в рейтинг самых убыточных государственных компаний Украины по результатам первого полугодия 2021 года.
Загрязнение воздуха в Украине: что известно
- В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха. В нем нашли примеси взвешенных веществ, диоксид азота и формальдегида.
- Столица Украины вошла в список городов с самым загрязненным воздухом. Выше нее – Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах и Кабул в Афганистане.
- В октябре в Украине запускают проект по уменьшению влияния загрязненного воздуха на здоровье.
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