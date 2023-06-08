Чтобы избежать этого, предприятия предлагают Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оставить прайс-кепы на текущем уровне, информирует 24 Канал.

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"Повышение размеров прайс-кепов – это путь к росту цен на электроэнергию на РДН и ВДР. Если это произойдет, Никопольский завод ферросплавов остановится. Хотя сейчас мы убыточны, все равно принято решение работать, но новый уровень убытков из-за удорожания электричества приведет к остановке предприятия", – сообщил Александр Завгородний, директор по экономике и труду НЗФ во время заседания НКРЭКУ 8 июня.

Он также раскритиковал проект решения НКРЭКУ из-за отсутствия анализа влияния на промышленных потребителей.

Сейчас "АрселорМиттал Кривой Рог" остановил производство стали, а если еще остановится НЗФ, то в нашем регионе будут проблемы. Поэтому предлагаем не повышать прайс-кепы до конца войны,

– подчеркнул топ-менеджер.

Владимир Боднар, директор по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, сообщил, что увеличение прайс-кепов может не позволить предприятию выйти из простоя.

Сейчас наше предприятие "стоит" из-за постоянных обстрелов. Мы планируем запускаться, но понимаем, что это может и не произойти из-за роста цен на электроэнергию. Предлагаем не увеличивать предельные цены еще полгода пока идет война в Украине,

– сказал он.

По словам главного энергетика Запорожского завода ферросплавов Максима Михайлова, вероятное увеличение цен на РДН и ВДР после повышения прайс-кепов приведет к дополнительным расходам предприятия в размере 43 миллиона гривен в месяц.

Павел Литун, главный энергетик Покровского ГОКа, сообщил, что его предприятие неоднократно обращалось в НКРЭ с предложением не повышать предельные цены во время войны, поскольку это приведет к убыткам.

Наше предложение – оставить прайс-кепы на уровне 2022 года до окончания военных действий,

– констатировал он.

Напомним, что 8 июня 2023 года НКРЭКУ одобрила проект постановления "Об установлении предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". В частности, максимальные прайс-кепы на РДН для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) возрастут с 2000 гривен/МВт-ч до 2706,63 гривны/МВт-ч и для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) – с 4000 гривен/МВт-ч до 5413,26 гривны/МВт-ч.

