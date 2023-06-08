Щоб уникнути цього, підприємства пропонують Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), залишити прайс-кепи на поточному рівні, інформує 24 Канал.

До теми Тариф на електроенергію: як платити менше ніж 2,64 гривні

"Підвищення розмірів прайс-кепів – це шлях до зростання цін на електроенергію на РДН та ВДР. Якщо це відбудеться, то Нікопольський завод феросплавів зупиниться. Хоча зараз ми збиткові, все одно прийнято рішення працювати, але новий рівень збитків через здорожчення електрики призведе до зупинки підприємства", – повідомив Олександр Завгородній, директор з економіки й праці НЗФ під час засіданні НКРЕКП 8 червня.

Він також розкритикував проєкт рішення НКРЕКП через відсутність аналізу впливу на промислових споживачів.

Зараз "АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинив виробництво сталі, а якщо ще зупиниться НЗФ, то у нашому регіоні будуть проблеми. Тому пропонуємо не підвищувати прайс-кепи до кінця війни,

– підкреслив топменеджер.

Володимир Боднар, директор з економіки та фінансів Марганецього ГЗК, повідомив, що збільшення прайс-кепів може не дозволити підприємству вийти із простою.

Наразі наше підприємство "стоїть" через постійні обстріли. Ми плануємо запускатись, але розуміємо, що це може і не відбутись через зростання цін на електроенергію. Пропонуємо не збільшувати граничні ціни ще півроку поки йде війна в Україні,

– сказав він.

За словами головного енергетика Запорізького заводу феросплавів Максима Михайлова, ймовірне збільшення цін на РДН та ВДР після підвищення прайс-кепів призведе до додаткових витрат підприємства у розмірі 43 мільйонів гривень в місяць.

Павло Літун, головний енергетик Покровського ГОКа, повідомив, що його підприємство неодноразово зверталось до НКРЕ з пропозицією не підвищувати граничні ціни під час війни, оскільки це призведе до збитків.

Наша пропозиція – залишити прайс-кепи на рівні 2022 року до закінчення воєнних дій,

– констатував він.

Нагадаємо, що 8 червня 2023 року НКРЕКП схвалила проєкт постанови "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку". Зокрема, максимальні прайс-кепи на РДН для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) зростуть із 2000 гривень/МВт-год до 2706,63 гривні/МВт-год та для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – із 4000 гривень/МВт-год до 5413,26 гривні/МВт-год.

