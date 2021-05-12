За последние два дня сразу в нескольких городских структурах Киева, подконтрольных мэру Виталию Кличко и его куму Артуру Палатному, а также на фирме, связанной с "смотрящим" Денисом Комарницким прошли обыски. Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.

В частности, во вторник, 11 мая, обыски прошли в КО "Киевзеленстрой" – в рамках производства по уклонению от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на сумму более 30 миллионов гривен.

В среду, 12 мая, в офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций прошли обыски в рамках уголовного производства по факту завладения средствами на сумму свыше 10,5 миллиона гривен.

В этот же день состоялся еще ряд следственно-оперативных действий. Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски в корпорации "Киевавтодор". Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в Киеве на сумму более 18 миллионов гривен.

А в Департаменте Соцполитики КГГА прошли обыски по делу о разворовывании 13,5 миллионов бюджетных средств на закупках медицинских изделий в 2017-2019 годах.

Также правоохранители пришли и на фирму-подрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста, "Спецпроект-Инвест", которая по заказу компании "Эко Буд Трейд" совершала работы на объекте и при этом уклонилась от уплаты 9 миллионов гривен налогов.

Напомним, ранее журналисты-расследователи доказали, что компания "Эко Буд Трейд" связана с так называемым "смотрящим" Денисом Комарницким. Также СМИ неоднократно сообщали о том, что работу столичных КП курирует кум Виталия Кличко и экс-нардеп Артур Палатный