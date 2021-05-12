За останні два дні відразу в декількох міських структурах Києва, підконтрольних меру Віталію Кличку та його куму Артуру Палатному, а також на фірмі, пов'язаній зі "смотрящим" Денисом Комарницьким пройшли обшуки. Про це заявили в Київській міській прокуратурі.

Зокрема, у вівторок, 11 травня, обшуки пройшли в КО "Київзеленбуд" – в рамках провадження щодо ухиляння від сплати податків при реконструкції столичних парків на суму понад 30 мільйонів гривень.

У середу, 12 травня, в офісі КП "Спецжитлофонд" і в приміщеннях підрядних організацій пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння коштами на суму понад 10,5 мільйона гривень.

В цей же день відбулась ще низка слідчо-оперативних дій. Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки в корпорації "Київавтодор". Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 мільйонів гривень.

А в Департаменті соцполітики КМДА пройшли обшуки у справі про розкрадання 13,5 мільйона бюджетних коштів на закупівлі медичних виробів в 2017 – 2019 роках.



Також правоохоронці прийшли і на фірму-підрядника будівництва Подільсько-Воскресенського моста, "Спецпроект-Інвест", яка на замовлення компанії "Еко Буд Трейд" здійснювала роботи на об'єкті і при цьому ухилилася від сплати 9 мільйонів гривень податків.



Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі довели, що компанія "Еко Буд Трейд" пов'язана з так званим "смотрящим" Денисом Комарницьким. Також ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що роботу столичних КП курирує кум Віталія Кличка і екснардеп Артур Палатний.

