Мацола получил благодарность от ГУР МО за помощь во время проведения операции по обороне Киева от российских оккупантов в марте этого года.

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Подробностями меценат поделился в сообщении.

"В марте во время обороны Киева помогли быстро решить один важный и срочный вопрос. Сегодня получил благодарность лично из рук Кирилла Буданова. Честь помогать лучшим. Четко знаем, в чем еще можем сейчас быть полезными для Украины. Украинский патриотический бизнес сейчас работает только ради нашей общей победы. Продолжение следует. Вместе – победим!" – написал Андрей Мацола.