В начале октября Украина поздравляла защитников с Днем территориальной обороны. Генштаб ВСУ 16 октября сообщил, что Верховный Главнокомандующий Зеленский отметил флагами три бригады Сил ТрО.

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Какие бригады получили Боевые флаги

Кроме Зеленского, на торжествах также присутствовал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Знамена получили те бригады, которые участвуют в боевых действиях, в частности:

118 отдельная бригада Сил ТрО ВСУ в Черкасской области;

120 отдельная бригада в Винницкой области;

129 криворожская бригада Сил ТрО.

Окрас флагов – малиновый, напоминающий казацкие флаги. Также на нем видна надпись: "За Украину, за ее волю" и название подразделения, которому вручают знамя.

Боевое знамя воинской части Вооруженных Сил Украины является символом чести, доблести, славы и обязывает каждого военнослужащего Вооруженных Сил Украины преданно служить Украинскому народу, мужественно, умело и непоколебимо защищать Украинское государство, не жалея своей жизни,

– говорится в Уставе внутренней службы ВСУ.

Зеленский вручает Боевые флаги бригадам ТРО: смотрите фото с фейсбука Генштаба ВСУ

Территориальная оборона стоит бок о бок с солдатами ВСУ

Что такое Тро Это отдельный род сил ВСУ. Боевые подразделения Сил территориальной обороны создаются во время военного положения для защиты от врага отдельных общин или Областных военных администраций. Основные задачи и положения о том, что должны делать бойцы ТрО определены в законе "Об основах национального сопротивления", который был принят 16 июля 2021 года.

Источник: Это отдельный род сил ВСУ. Боевые подразделения Сил территориальной обороны создаются во время военного положения для защиты от врага отдельных общин или Областных военных администраций. Основные задачи и положения о том, что должны делать бойцы ТрО определены в законе "Об основах национального сопротивления", который был принят 16 июля 2021 года.Источник: Харьковский областной ТЦК и СП

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Батальоны Сил терробороны вместе с другими военнослужащими Вооруженных сил Украины освобождают украинские города от врага. Так, например, благодаря Силам ТрО "Восток" в начале октября удалось деоккупировать такие населенные пункты: Архангельское, Староселье и Большую Александровку.

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