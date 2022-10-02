В поздравлении главнокомандующий отметил, что войска ТРО стали неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины.

Внимание Силы ТрО – это 32 бригады, большинство приняло участие в войне, – Резников

Поздравляю с Днем территориальной обороны Украины! Сформированные непосредственно во время войны вы стали неотделимой частью ВСУ и страшным сном для врага. Вы взяли в руки оружие, чтобы защитить свободу и родных. Еще вчера люди мирных профессий, соседи, коллеги, друзья, сегодня – собратья и сестры,

– отметил Залужный.

Он отметил, что Силы территориальной обороны ВСУ доказали, что украинцы смелые, свободные и несокрушимые.

ВСУ – это семья: видеопоздравление силам ТРО от Генштаба

Обратите внимание! Самый молодой род войск Вооруженных сил Украины получил свой день в 2020 году. Праздник установлен Указом Президента Украины №417/2020. Именно силы ТРО помогли военным ВСУ в первые дни вторжения сдержать давление, вместе героически боролись и отбросили врага из Киевщины, Черниговщины, Сумщины.

К поздравлениям присоединился и командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что на протяжении последних 7 месяцев Силы ТРО с честью доказали в боях, что готовы и способны против врага.

Прочная территориальная оборона – это сила, присутствующая в каждой общине и на которую рассчитывает страна, поэтому Ваши патриотизм и подготовленность являются надежной и гарантированной помощью в защите государства от российской агрессии.

– отметил Наев.

Залужный вручает боевые флаги бригадам ТРО: смотреть видео

"Оставили комфорт, чтобы дать отпор врагу"

Городской голова Мелитополя Иван Федоров в свою очередь отметил, что мелитопольцы также имеют своих ангелов-хранителей, которые борются за свободу нашего города, как и всех временно оккупированных территорий на передовой.

В мирное время у каждого из вас была своя профессия, часто не связанная с военным делом, свой теплый дом, общение с близкими, свой привычный распорядок дня. Но когда Россия полномасштабно напала на Украину вы, оставив комфорт и рискуя самым ценным, дали отпор врагу,

– отметил Иван Федоров.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем поздравлении отдельно поблагодарил бойцов 125-й и 103-й бригад Территориальной обороны, защищающих Львовщину на востоке и юге Украины, чтобы враг не смог пробраться поближе.

Мы знаем случаи, когда в начале полномасштабного вторжения именно бойцы терробороны без должного оружия смогли защитить свой дом. Это мужчины и женщины, которые не откладывали на будущее, а стали в первых рядах добровольцев.

– подчеркнул Андрей Садовый.