Министр обороны Алексей Резников отметил, что в настоящее время в Украине функционирует 32 бригады ТРО, большинство из них уже приняли участие в войне.
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Сейчас Силы ТрО – это 32 бригады, 25 из которых в полном составе или части подразделений приняли непосредственное участие в боевых действиях,
– отметил Резников.
Далее министр рассказал, где и каким образом участвовали в войне разные бригады.
Силы ТрО в первые часы приняли бой
Подразделения Сил ТРО Киевской, Черниговской и Сумской областей приняли бой в первые же часы российского нашествия и сыграли важную роль во время обороны и освобождения этих регионов.
109-й батальон ТРО вместе с морскими пехотинцами, гвардейцами, пограничниками, полицейскими, бойцами СБУ и разведкой более 80 дней участвует в героической обороне Мариуполя.
Подразделения ТРО в Харьковской области активно вовлечены в контрнаступление и вышли на государственную границу с Россией, нанеся ощутимые удары регулярным частям когда-то "второй армии мира".
Силы ТРО также защищают страну на линии фронта в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.
К слову, президент назначил нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Им стал генерал-майор Игорь Танцура.
Законопроект о терробороне: коротко
- Верховная Рада приняла в целом законопроект о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.
- Законопроект о территориальной обороне предусматривает создание надежной системы обороны Украины.
- По словам генерала ВСУ Сергея Кривоноса, безопасность в государстве смогут гарантировать около 400 тысяч человек.
- Также документ предусматривает, что члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.
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