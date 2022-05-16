Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що наразі в Україні функціонує 32 бригади ТрО, більшість з них уже взяли участь у війні.
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Зараз Сили ТрО – це 32 бригади, 25 з яких у повному складі або частиною підрозділів взяли безпосередню участь у бойових діях,
– зазначив Резніков.
Далі міністр розповів, де і яким чином брали участь у війні різні бригади.
Сили ТрО у перші години прийняли бій
Підрозділи Сил ТрО Київської, Чернігівської та Сумської областей прийняли бій у перші ж години російської навали і відіграли важливу роль під час оборони та звільнення цих регіонів.
109-й батальйон ТрО разом з морськими піхотинцями, гвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, бійцями СБУ та розвідки понад 80 днів бере участь в героїчній обороні Маріуполя.
Підрозділи ТрО на Харківщині активно залучені до контрнаступу та вийшли на державний кордон з Росією, завдавши відчутних ударів регулярним частинам колись "другої армії світу".
Сили ТрО також боронять країну на лінії фронту у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.
До слова, президент призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.
Законопроєкт про тероборону: коротко
- Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.
- Законопроєкт про територіальну оборону передбачає створення надійної системи оборони України.
- За словами генерала ЗСУ Сергія Кривоноса, безпеку в державі дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб.
- Також документ передбачає, що члени територіальної оборони зможуть зберігати вдома стрілецьку зброю.
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